Les missions du SyMEL en mer gestion, sensibilisation, suivis scientifiques et présentation du projet ZIPACh conférence Granville-Îles Chausey Granville jeudi 14 août 2025.

Granville-Îles Chausey Grande île de Chausey, base Louis Paulou Granville Manche

Début : 2025-08-14 11:30:00

fin : 2025-08-14 12:30:00

2025-08-14

À l’occasion des 50 ans du Conservatoire du Littoral, les gardes du littoral de Chausey vous proposent tout au long de l’été 2025 une série d’événements (cycle de conférences, ateliers et spectacle vivant) en lien avec la gestion, l’animation et la préservation de l’archipel.

Cette conférence sera présentée par les gardes du littoral de Chausey.

L’archipel de Chausey est l’un des rares sites en France où le domaine public maritime est attribué au Conservatoire du littoral. Cette singularité implique que les Gardes du littoral, agents de terrain assurant la gestion des site du Conservatoire, soient formés pour intervenir en mer. Plongée scientifique, suivi de la population de phoques, surveillance, contrôles auprès des pêcheurs à pied, sensibilisation des plaisanciers, gestion de la zone de mouillage et travaux sous-marins sont autant de missions qui leur sont confiées tout au long de l’année. Cette présentation vous donnera un aperçu du quotidien des gardes du littoral de Chausey, sur et sous l’eau. Un zoom vous sera également proposé sur le programme ZIPACh, qui vise à étudier, préserver et faire connaître les herbiers de Zostères, un joyau de l’archipel aux multiples fonctionnalités écologiques.

Conférence gratuite et ouverte à tous dans la limite des places disponibles.

La traversée Granville-Chausey n’est pas comprise veuillez-vous rapprocher de la compagnie Jolie France pour réserver votre traversée.

Granville-Îles Chausey Grande île de Chausey, base Louis Paulou Granville 50400 Manche Normandie +33 6 16 45 22 44 symel@manche.fr

English : Les missions du SyMEL en mer gestion, sensibilisation, suivis scientifiques et présentation du projet ZIPACh conférence

To mark the 50th anniversary of the Conservatoire du Littoral, Chausey?s coast guards are offering a series of events throughout the summer of 2025 (lectures, workshops and a live show) linked to the management, animation and preservation of the archipelago.

This lecture will be presented by the Chausey Coastal Guards.

The Chausey archipelago is one of the few sites in France where the public maritime domain has been allocated to the Conservatoire du littoral. This singularity means that the Gardes du littoral, the field agents who manage the Conservatoire?s sites, are trained to intervene at sea. Scientific diving, monitoring the seal population, surveillance, checks on fishermen on foot, raising awareness among yachtsmen, management of the anchorage zone and underwater work are just some of the missions entrusted to them throughout the year. This presentation will give you an insight into the day-to-day life of Chausey?s coastguards, on and under the water. We will also zoom in on the ZIPACh program, which aims to study, preserve and raise awareness of the eelgrass beds, a jewel of the archipelago with multiple ecological functions.

The conference is free and open to all, subject to availability.

The Granville-Chausey crossing is not included: please contact Jolie France to book your crossing.

German :

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Conservatoire du Littoral bieten die Küstenwächter von Chausey den ganzen Sommer 2025 über eine Reihe von Veranstaltungen (Vortragsreihe, Workshops und Live-Unterhaltung) im Zusammenhang mit der Verwaltung, Animation und Erhaltung des Archipels an.

Dieser Vortrag wird von den Küstenwächtern von Chausey gehalten.

Der Chausey-Archipel ist einer der wenigen Orte in Frankreich, an denen die öffentliche Meeresdomäne dem Conservatoire du Littoral zugewiesen wurde. Diese Einzigartigkeit bedeutet, dass die Küstenwächter, die vor Ort für die Verwaltung der Gebiete des Conservatoire zuständig sind, für den Einsatz auf See ausgebildet sind. Zu ihren Aufgaben gehören das wissenschaftliche Tauchen, die Überwachung der Robbenpopulation, die Überwachung und Kontrolle der Fischer, die Sensibilisierung der Segler, die Verwaltung der Ankerplätze und Unterwasserarbeiten. Diese Präsentation gibt Ihnen einen Einblick in den Alltag der Küstenwache auf Chausey, sowohl über als auch unter Wasser. Außerdem wird das ZIPACh-Programm vorgestellt, das die Seegraswiesen, ein Juwel des Archipels mit vielfältigen ökologischen Funktionen, erforschen, erhalten und bekannt machen soll.

Der Vortrag ist kostenlos und für alle zugänglich, solange Plätze verfügbar sind.

Die Überfahrt Granville-Chausey ist nicht inbegriffen. Bitte wenden Sie sich an die Reederei Jolie France, um Ihre Überfahrt zu buchen.

Italiano :

In occasione del 50° anniversario del Conservatoire du Littoral, la Guardia Costiera di Chausey organizza per tutta l’estate 2025 una serie di eventi (una serie di conferenze, laboratori e uno spettacolo dal vivo) legati alla gestione, all’animazione e alla conservazione dell’arcipelago.

Questa conferenza sarà presentata dalla Guardia Costiera di Chausey.

L’arcipelago di Chausey è uno dei pochi siti in Francia in cui il demanio marittimo pubblico è stato assegnato al Conservatoire du littoral. Questa particolarità fa sì che le Guardie Costiere, gli agenti sul campo responsabili della gestione dei siti del Conservatoire, siano addestrati a intervenire in mare. Immersioni scientifiche, monitoraggio della popolazione di foche, sorveglianza, controllo dei pescatori a piedi, sensibilizzazione dei diportisti, gestione della zona di ancoraggio e lavori subacquei sono solo alcuni dei compiti affidati loro durante l’anno. Questa presentazione vi permetterà di conoscere la vita quotidiana dei guardacoste di Chausey, sia in mare che sott’acqua. Verrà inoltre presentato il programma ZIPACh, che mira a studiare, preservare e far conoscere le praterie di alghe, un gioiello dell’arcipelago dalle molteplici funzioni ecologiche.

La conferenza è gratuita e aperta a tutti, fino a esaurimento posti.

La traversata Granville-Chausey non è inclusa: si prega di contattare Jolie France per prenotare la traversata.

Espanol :

Con motivo del 50 aniversario del Conservatorio del Litoral, los guardacostas de Chausey organizan a lo largo del verano de 2025 una serie de actos (ciclo de conferencias, talleres y espectáculo en directo) relacionados con la gestión, animación y conservación del archipiélago.

Esta conferencia será presentada por los guardacostas de Chausey.

El archipiélago de Chausey es uno de los pocos lugares de Francia cuyo dominio público marítimo ha sido asignado al Conservatorio del Litoral. Esta singularidad hace que los guardacostas, agentes sobre el terreno encargados de gestionar los lugares del Conservatoire, estén capacitados para intervenir en el mar. Buceo científico, seguimiento de la población de focas, vigilancia, control de los pescadores a pie, sensibilización de los navegantes, gestión de la zona de fondeo y trabajos subacuáticos son algunas de las tareas que se les confían a lo largo del año. Esta presentación le permitirá conocer el día a día de los guardacostas de Chausey, tanto dentro como fuera del agua. También se hará hincapié en el programa ZIPACh, cuyo objetivo es estudiar, preservar y dar a conocer las praderas de hierba marina, una joya del archipiélago con múltiples funciones ecológicas.

La conferencia es gratuita y está abierta a todos, en función de la disponibilidad.

La travesía Granville-Chausey no está incluida: póngase en contacto con Jolie France para reservar su travesía.

