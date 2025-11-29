Les Misterclass de l’humour La Maison Nevers

Les Misterclass de l’humour

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

2025-11-29

La Misterclass de l’humour, portée par l’association Triodarts, vous propose de vivre une expérience unique pour plonger dans l’univers du rire. Animée par des professionnels du comique, cette misterclass vous dévoile les coulisses de l’écriture humoristique, le travail sur le timing et l’interaction avec le public.

En clôture du festival, le 29 novembre, les participants auront l’occasion de présenter, en public, le fruit de leur apprentissage, dans une soirée pleine de surprises et de fous rires. Une occasion rare de découvrir des nouveaux talents ! .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr

