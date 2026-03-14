Les Mix & Match font leur carnaval chez Sidonie Chez Sidonie & Cie Guingamp

Les Mix & Match font leur carnaval chez Sidonie

Chez Sidonie & Cie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27

Les beaux jours pointent le bout de leur nez… et à La Demeure, on a décidé de les célébrer comme il se doit ! Les 27 et 28 mars, offrez-vous une parenthèse aussi relaxante qu’originale, entre détente, gourmandise et musique live.

Côté bien-être À partir du 27 mars, laissez-vous chouchouter par Klervi pour un massage d’une heure, véritable pause hors du temps. Pas disponible le 27 ? Bonne nouvelle les séances continuent le samedi 28. Tarif 95 € 1h de pur lâcher-prise.

Côté gourmandise Parce que la détente, ça creuse… notre restaurant Sidonie & Compagnie ouvre exceptionnellement le 27 mars au soir, de 19h à 22h30, pour une soirée pizzas à volonté ! Au programme pizzas à volonté + 1 boisson + 1 dessert 31 € par personne. Sur réservation et avec un minimum de convives pour encore plus de bonne humeur.

Côté ambiance Le 28 mars à 16h, notre salon de thé accueille le duo Daou Maen pour un concert tout en énergie. De Serge Gainsbourg à Led Zeppelin, en passant par Alain Bashung, laissez-vous porter par des reprises françaises et anglaises revisitées avec talent. Concert gratuit (au chapeau).

La touche insolite Personnalisez votre latte en duo avec nos sirops Monin et imaginez l’accord qui vous ressemble. Le tout accompagné d’un duo chocolat–pistache. Formule à 9€.

Et pour prolonger l’évasion La Demeure ouvre exceptionnellement ses chambres et suites les 27 et 28 mars. Tarifs de 95 € à 145 € la nuit pour une déconnexion totale. .

Chez Sidonie & Cie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 90 46 00 92

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L’événement Les Mix & Match font leur carnaval chez Sidonie Guingamp a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol