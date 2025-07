Les Mob’s de l’Est Hagondange

Les Mob’s de l’Est Hagondange dimanche 14 septembre 2025.

Les Mob’s de l’Est

Place Jean Burger Hagondange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 08:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Avis à tous les passionnés de mobylettes et cyclomoteurs, les Mob’s de l’Est vous donnent rendez-vous le dimanche 14 septembre 2025, Place Jean Burger à Hagondange pour leur 4ème édition !

Au programme exposition, bourse aux pièces, animations, circuit de démonstration, stands professionnels et artisanaux, buvette, concert, restauration et goodies.

En prime, une mob à gagner !Tout public

0 .

Place Jean Burger Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10

English :

Calling all moped and moped enthusiasts, the Mob’s de l’Est will be holding its 4th edition on Sunday, September 14, 2025, at Place Jean Burger in Hagondange

On the program: exhibition, parts exchange, entertainment, demonstration circuit, trade and craft stands, refreshment stand, concert, catering and goodies.

Bonus: a moped to be won!

German :

Alle Moped- und Mofa-Fans aufgepasst: Die Mob’s de l’Est treffen sich am Sonntag, den 14. September 2025, auf dem Place Jean Burger in Hagondange zu ihrer 4

Auf dem Programm stehen: Ausstellung, Teilebörse, Animationen, Demonstrationsstrecke, professionelle und handwerkliche Stände, Getränkestand, Konzert, Verpflegung und Goodies.

Als Bonus gibt es einen Mob zu gewinnen!

Italiano :

Appello a tutti gli appassionati di ciclomotori e moto: il Mob’s de l’Est terrà la sua quarta edizione domenica 14 settembre 2025 in Place Jean Burger a Hagondange!

In programma: esposizione, fiera dei ricambi, intrattenimento, circuito dimostrativo, stand commerciali e artigianali, punto di ristoro, concerto, cibo e golosità.

E come premio, un ciclomotore in palio!

Espanol :

Llamamiento a todos los apasionados de ciclomotores y motocicletas: ¡el Mob’s de l’Est celebrará su 4ª edición el domingo 14 de septiembre de 2025 en la plaza Jean Burger de Hagondange!

En el programa: exposición, feria de piezas, animaciones, circuito de demostraciones, puestos de comercio y artesanía, avituallamiento, concierto, comida y golosinas.

Y como premio, ¡un ciclomotor para ganar!

L’événement Les Mob’s de l’Est Hagondange a été mis à jour le 2025-07-27 par DESTINATION AMNEVILLE