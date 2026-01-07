Les Modulations Goebbels ,Glass , Radigue Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Les Modulations Goebbels ,Glass , Radigue

Mardi 17 février 2026 à partir de 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 19:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Les Modulations, c’est quoi ? Ce sont des concerts, des performances, des événements réguliers… Autrement dit, une saison organisée par le GMEM.

Concert d’Erwan Keravec.





N°20/58 est une pièce d’Heiner Goebbels écrite pour Erwan. On y retrouve la curiosité de ce compositeur pour la présence scénique de l’interprète ainsi que son envie de travailler la perception des sons autant que les sons eux-mêmes. Ainsi, N°20/58 est une pièce écrite pour un sonneur en mouvement. Elle fut créée en extérieur dans un lieu choisi par Heiner, Erwan se rapprochait du public dans une lente montée à pied qui physiquement mettait son corps d’interprète à l’épreuve. La musique révélait progressivement l’espace public en le faisant sonner grâce à la puissance connue de la cornemuse.



Puis, le compositeur et le musicien ont cherché ensemble une adaptation pour un public assis dans une salle fermée. Le sonneur se retrouve alors à nouveau dehors, à l’extérieur de la salle, pour commencer à jouer. A lui de trouver ensuite comment se rapprocher des oreilles qui l’écoutent et restituer cette pièce pour chaque lieu et chaque public. La citation de deux Arias de Bach, liées entre elles par une multiplication de trilles, lui offre une partition qui balise son chemin.







Eliane Radigue, à l’inverse, a eu l’envie, en découvrant cet instrument, de contenir le volume sonore de la cornemuse pour imposer un rapport intimiste et délicat qui caractérise son travail. Il n’est plus question de composition dans un mouvement ample mais d’écriture pour révéler un espace réduit grâce à des sons tenus et les harmoniques qui se révèlent. Erwan est assis sur une chaise quasi statique et très proche du public.



Eliane continue à chercher avec cette pièce selon ses mots un univers sonore dans son intégrité, celui dans lequel chacun, celui ou celle qui écoute, peut entendre, trouver, retrouver, créer sa propre musique intérieure, se laisser bercer et voyager sans fin.







Two Pages écrit par Philip Glass est une pièce initialement imaginée comme un continuum au piano. En la transposant pour sa cornemuse, Erwan joue avec l’amplitude qu’il trouve entre le souffle continu permis par la poche et les bourdons, et la vélocité de ses doigts. Two Pages devient alors une partition qui permet de travailler son instrument largement. Le son de la cornemuse prend tout l’espace jusqu’à en devenir obsédant, obsédant jusqu’à s’arrêter net, pour surprendre encore une dernière fois. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What is Modulations? Concerts, performances, regular events? In other words, a season organized by the GMEM.

L’événement Les Modulations Goebbels ,Glass , Radigue Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille