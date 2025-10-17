LES MOINES ET LE VIN Lunas

D35 E9 Lunas Hérault

Visite de la chapelle Notre Dame de Nize et conférence sur les moines et le vin. Dégustation de vins de la Haute Vallée de l’Orb.

Découvrez la chapelle romane nichée au bord d’une rivière, et dégustez avec Frère Marie Pâques les vins de l’IGP Haute Vallée de l’Orb et les cuvées participatives servant à la rénovation de la chapelle.

Horaire 16h 30 à 18h

Tarif prix libre

Info & réservation 06 72 99 89 90

D35 E9 Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 72 99 89 90

English :

Visit the Notre Dame de Nize chapel and lecture on monks and wine. Tasting of Haute Vallée de l’Orb wines.

German :

Besichtigung der Kapelle Notre Dame de Nize und Vortrag über Mönche und Wein. Verkostung von Weinen aus dem oberen Orb-Tal.

Italiano :

Visita alla cappella di Notre Dame de Nize e conferenza sui monaci e il vino. Degustazione di vini della Haute Vallée de l’Orb.

Espanol :

Visita a la capilla de Notre Dame de Nize y conferencia sobre los monjes y el vino. Degustación de vinos del Haute Vallée de l’Orb.

