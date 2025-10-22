Les Mois Noirs veillée contée Maison Morgane Concoret
Les Mois Noirs veillée contée Maison Morgane Concoret mercredi 22 octobre 2025.
Les Mois Noirs veillée contée
Maison Morgane 2 Place de l’Audience Concoret Morbihan
Début : 2025-10-22 17:45:00
fin : 2025-10-22 22:00:00
2025-10-22
Il est des histoires que l’on ne raconte qu’au coin du feu… Des contes nés de la brume et des ombres… Laissez-vous porter par la lueur des bougies et les voix de la nuit ! Venez vivre une soirée hors du temps, entre création, partage et légendes, contée par Médèle Kat Katia Bessette, conteuse-voyageuse.
Au programme de la soirée
– 17h45 Accueil et atelier manuel création de lanternes avec des pommes
– 18h45 Rituel symbolique allumage des bougies et écriture de ce que l’on souhaite laisser derrière soi. Un temps de pensée pour nos ancêtres.
– 19h00 Repas & boissons servis sur place
– 20h00 Début des contes à la bougie, plongée dans les Mois Noirs
– 22h00 Clôture en douceur méditation silencieuse, brûlage des papiers, extinction collective des bougies.
Conseillée à partir de 12 ans. Réservation obligatoire.
• 20 € personne pour uniquement la soirée contée avec plat + boisson
• 23 € personne pour la soirée complète (atelier + repas + veillée)
• 7 € personne uniquement pour l’atelier lanterne (sans la soirée). .
Maison Morgane 2 Place de l’Audience Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 6 32 51 85 57
