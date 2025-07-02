Les moitiés de cons raccrochent leurs fameux décapsuleurs Tergnier

Les moitiés de cons raccrochent leurs fameux décapsuleurs

1 Rue Herment Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Cela fait 25 ans qu’ils écument les bars et leurs terrasses, les

festivals, les salles de concerts, les trottoirs, les salons… sans

oublier leurs bières.

Il est temps qu’ils finalisent avec vous ces incroyables moments

de bonheur vécus.

Un dernier show, un joyeux bordel, une dernière pantalonnade,

afin qu’ils vous disent un immense merci.

Un concert entre rires, rock et émotions, avec de nombreux

invités pour célébrer la fin de cette belle aventure musicale. Un

événement à ne pas manquer !

(Sérieux s’abstenir) 0 .

1 Rue Herment Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France reivaxtour@gmail.com

