Les moitiés de cons raccrochent leurs fameux décapsuleurs Tergnier samedi 7 février 2026.
1 Rue Herment Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Début : 2026-02-07 19:30:00
Cela fait 25 ans qu’ils écument les bars et leurs terrasses, les
festivals, les salles de concerts, les trottoirs, les salons… sans
oublier leurs bières.
Il est temps qu’ils finalisent avec vous ces incroyables moments
de bonheur vécus.
Un dernier show, un joyeux bordel, une dernière pantalonnade,
afin qu’ils vous disent un immense merci.
Un concert entre rires, rock et émotions, avec de nombreux
invités pour célébrer la fin de cette belle aventure musicale. Un
événement à ne pas manquer !
(Sérieux s’abstenir) 0 .
1 Rue Herment Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France reivaxtour@gmail.com
