Les Mom’ents en Familles à Figeac Figeac

divers lieux grand Figeac voir prog. Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-05 14:00:00
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26
Le Centre social et L’Arrosoir proposent une série d’activités familiales conviviales et créatives, à partager avec les enfants chaque mercredi du mois de novembre à Figeac. Petits et grands découvriront ensemble des loisirs variés autour de la nature, de la cuisine et de la créativité. .
divers lieux grand Figeac voir prog. Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 centresocial@ville-figeac.fr
English :
The Centre social and L?Arrosoir offer a series of friendly and creative family activities to share with children every Wednesday in November in Figeac
German :
Das Centre social und L?Arrosoir bieten eine Reihe von geselligen und kreativen Familienaktivitäten an, die mit den Kindern jeden Mittwoch im November in Figeac geteilt werden können
Italiano :
Il Centro sociale e L’Arrosoir propongono una serie di attività familiari divertenti e creative da condividere con i bambini tutti i mercoledì di novembre a Figeac
Espanol :
El Centre social y L’Arrosoir proponen todos los miércoles de noviembre en Figeac una serie de actividades familiares divertidas y creativas para compartir con los niños
