Les Mom’ents Familles au centre social à Figeac Figeac

Les Mom’ents Familles au centre social à Figeac

Centre Social et prévention place vival Figeac Lot

Gratuit

Début : 2025-09-03 14:00:00

fin : 2025-09-03 17:00:00

2025-09-03

Les Mom’ents Familles c’est une nouvelle série d’activités et de rencontres conviviales organisée par le Centre Social et de Prévention et L’Arrosoir

Les Mom’ents Familles c’est une nouvelle série d’activités et de rencontres conviviales organisée par le Centre Social et de Prévention et L’Arrosoir. Ces moments sont conçus pour partager, échanger et s’amuser en famille autours d’ateliers créatifs, d’activités ludiques et de temps de découverte en nature !

Venez vivre des instants précieux avec vos enfants, petits-enfants, rencontrer d’autres familles et profiter d’une atmosphère chaleureuse et bienveillante. .

Centre Social et prévention place vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 centresocial@ville-figeac.fr

English :

Family Mom?ents is a new series of activities and friendly gatherings organized by the Centre Social et de Prévention and L?Arrosoir

German :

Die Familienmoments sind eine neue Reihe von Aktivitäten und geselligen Treffen, die vom Centre Social et de Prévention (Sozial- und Präventionszentrum) und L’Arrosoir (Gießkanne) organisiert werden

Italiano :

Family Mom?ents è una nuova serie di attività e incontri amichevoli organizzati dal Centre Social et de Prévention e da L’Arrosoir

Espanol :

Family Mom?ents es una nueva serie de actividades y encuentros amistosos organizados por el Centre Social et de Prévention y L’Arrosoir

