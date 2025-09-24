« Les moments familles » Le Bar des Enfants Figeac

mercredi 24 septembre 2025.

« Les moments familles » Le Bar des Enfants

5 rue du crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 16:00:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Et si, le temps d’un après-midi, les enfants passaient derrière le comptoir ? L’Arrosoir propose un atelier convivial et créatif pour apprendre en s’amusant, partager un moment familial original et découvrir l’envers du service avec bienveillance.

5 rue du crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01

English :

What if, for an afternoon, the kids were to go behind the counter? L’Arrosoir offers a friendly and creative workshop to learn while having fun, share an original family moment and discover what goes on behind the counter.

German :

Was wäre, wenn die Kinder einen Nachmittag lang hinter dem Tresen stehen würden? L’Arrosoir bietet einen geselligen und kreativen Workshop an, bei dem man spielerisch lernen, einen originellen Familienmoment teilen und wohlwollend hinter die Kulissen des Service blicken kann.

Italiano :

E se per un pomeriggio i bambini potessero andare dietro al bancone? L’Arrosoir propone un laboratorio creativo e amichevole per imparare divertendosi, condividere un momento originale in famiglia e scoprire cosa succede dietro il bancone.

Espanol :

¿Y si, por una tarde, los niños pudieran ir detrás del mostrador? L’Arrosoir te propone un taller simpático y creativo en el que podrás divertirte aprendiendo, compartir un momento original en familia y descubrir lo que ocurre detrás del mostrador.

