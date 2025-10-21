Les Môm’ents fantastiques Espace des Mondes Polaires Prémanon
Les Môm’ents fantastiques
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Début : 2026-02-25 09:30:00
fin : 2026-02-25
Première édition Les Môm’ents fantastiques.
Venez profiter des nombreux spectacles gratuits et participez à des ateliers toute la journée !
Programme complet
09h30
– Ciné Doudous à partir de 2 ans 45 minutes.
10h00
– Ouverture des ateliers en accès libre (illustrations, théâtres, briques, marionnettes,…)
10h30
– Atelier Initiation à la magie (12 places disponibles) avec Robin BERNARD.
11h00
– Vers de Terre Spectacle de marionnettes Compagnie Paroles et Marionnettes Jean-Michel GALOPIN 30 minutes.
– Atelier Pop-up animaux Polaires (20 places disponibles) avec l’Espace des Mondes Polaires.
13h30
– Faïsto Spectacle de conte illustré en Kamishibaï Compagnie Ciel de Papiers Anne-Flore BARLETTA 50 minutes.
– Atelier Initiation à la magie (12 places disponibles) avec Robin BERNARD.
15h00
– Magie Spectacle du magicien mentaliste Robin BERNARD 60 minutes.
– Atelier Pistage animalier (12 places disponibles) avec Marine MENIER et les Rendez-vous Off de l’Aventure.
16h30
– C’est la Boum ! Avec Rouxy, la mascotte de la Station.
17h30
– Conférence Traverser les 4 saisons Thomas BILLOT et les Rendez-vous Off de l’Aventure 80 minutes.
20h00
– Music & Lights Nocturne à la patinoire de l’Espace des Mondes Polaires (7,50 € par adulte, tarifs enfants). 120 minutes. .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
