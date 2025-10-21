Les Môm’ents fantastiques Espace des Mondes Polaires Prémanon

Les Môm’ents fantastiques

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 09:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Première édition Les Môm’ents fantastiques.

Venez profiter des nombreux spectacles gratuits et participez à des ateliers toute la journée !

Programme complet

09h30

– Ciné Doudous à partir de 2 ans 45 minutes.

10h00

– Ouverture des ateliers en accès libre (illustrations, théâtres, briques, marionnettes,…)

10h30

– Atelier Initiation à la magie (12 places disponibles) avec Robin BERNARD.

11h00

– Vers de Terre Spectacle de marionnettes Compagnie Paroles et Marionnettes Jean-Michel GALOPIN 30 minutes.

– Atelier Pop-up animaux Polaires (20 places disponibles) avec l’Espace des Mondes Polaires.

13h30

– Faïsto Spectacle de conte illustré en Kamishibaï Compagnie Ciel de Papiers Anne-Flore BARLETTA 50 minutes.

– Atelier Initiation à la magie (12 places disponibles) avec Robin BERNARD.

15h00

– Magie Spectacle du magicien mentaliste Robin BERNARD 60 minutes.

– Atelier Pistage animalier (12 places disponibles) avec Marine MENIER et les Rendez-vous Off de l’Aventure.

16h30

– C’est la Boum ! Avec Rouxy, la mascotte de la Station.

17h30

– Conférence Traverser les 4 saisons Thomas BILLOT et les Rendez-vous Off de l’Aventure 80 minutes.

20h00

– Music & Lights Nocturne à la patinoire de l’Espace des Mondes Polaires (7,50 € par adulte, tarifs enfants). 120 minutes. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Les Môm’ents fantastiques

German : Les Môm’ents fantastiques

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Môm’ents fantastiques Prémanon a été mis à jour le 2025-10-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses