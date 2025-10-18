Les Moments Magiques de la Toussaint au Parc Animalier Route du Chateau La Barben

Les Moments Magiques de la Toussaint au Parc Animalier Route du Chateau La Barben samedi 18 octobre 2025.

Du 18/10 au 02/11/2025 tous les jours de 10h à 18h. Route du Chateau Parc animalier de La Barben La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-18

Animations spéciales pour des vacances de la Toussaint immersives, ludiques et inoubliables en famille ou entre amis.

Animations spéciales et rencontres étonnantes

– Décors et ambiance Halloween

– Découverte des 700 animaux du parc

– Jeu de piste nature

– Maquillage pour les enfants

– Espaces thématiques pour immortaliser vos souvenirs en photos



Escape game inédit Les animaux et le sorcier savant-fou !

Un savant-fou a bouleversé le règne animal en voulant créer une créature magique…

Saurez-vous résoudre ses énigmes et briser son sortilège ?



– Jeu immersif inclus dans le billet d’entrée

– Adapté aux familles et aux enfants dès 6 ans

– Scénario mystérieux mais accessible, entre frissons, rires et découvertes animales .

Route du Chateau Parc animalier de La Barben La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 19 12 contact@parcanimalierlabarben.com

English :

Special animations for the autumn holidays immersive, playful and unforgettable moments to live in family or with friends !

German :

Spezielle Animationen für die Allerheiligenferien: eindringlich, spielerisch und unvergesslich mit der Familie oder mit Freunden.

Italiano :

Eventi speciali per la festa di Ognissanti: coinvolgenti, divertenti e indimenticabili con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Eventos especiales para la festividad de Todos los Santos: envolventes, divertidos e inolvidables con la familia y los amigos.

