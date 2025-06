“Les Moments Manou, Ensemble !” – Manou Partages Nantes 29 juin 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-29 15:00 – 18:00

Gratuit : non Sur adhésion à l’association Age maximum : 99

Au programme : Lionel vient vous faire chanter au rythme de sa guitareConvivialitéJeuxActivités créatives Et votre bonne humeur

Manou Partages Nantes 44300