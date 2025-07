Les Moments Musicaux Atelier d’éveil muscial pour enfants Salle de l’amitié Carolles

Les Moments Musicaux Atelier d’éveil muscial pour enfants

Salle de l’amitié 1 Chemin de l’Aumône Carolles Manche

Début : 2025-08-12 11:00:00

fin : 2025-08-12 12:00:00

2025-08-12

Classique. Les Moments musicaux organisent un atelier musical d’improvisation ludique associant musique, voix et expression corporelle à destination des enfants. Atelier co-animé par Julie Gailland, Daniel Sicard et l’orchestre Curieux.

Libre participation

Salle de l’amitié 1 Chemin de l’Aumône Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 07 23 58 46 info@moments-musicaux.fr

English : Les Moments Musicaux Atelier d’éveil muscial pour enfants

Classical music. Les Moments musicaux organizes a musical improvisation workshop for children, combining music, voice and physical expression. Workshop co-hosted by Julie Gailland, Daniel Sicard and the Curieux orchestra.

Free participation

German :

Klassische Musik. Die Moments musicaux organisieren einen spielerischen Improvisationsworkshop für Kinder, der Musik, Stimme und Körperausdruck miteinander verbindet. Der Workshop wird gemeinsam von Julie Gailland, Daniel Sicard und dem Orchester Curieux geleitet.

Freie Teilnahme

Italiano :

Musica classica. Les Moments musicaux organizza un divertente laboratorio di improvvisazione musicale per bambini, che combina musica, voce ed espressione fisica. Il laboratorio è organizzato da Julie Gailland, Daniel Sicard e l’orchestra Curieux.

Partecipazione gratuita

Espanol :

Música clásica. Les Moments musicaux organiza para los niños un divertido taller de improvisación musical que combina música, voz y expresión corporal. El taller está coorganizado por Julie Gailland, Daniel Sicard y la orquesta Curieux.

Participación gratuita

