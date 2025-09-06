Les Moments Musicaux de Gerberoy 2025 Gerberoy
Les Moments Musicaux de Gerberoy 2025 Gerberoy samedi 6 septembre 2025.
Les Moments Musicaux de Gerberoy 2025
Rue du Château Gerberoy Oise
Tarif : 10 – 10 – 30
10
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 18:00:00
fin : 2025-09-07 22:00:00
Date(s) :
2025-09-06
** A vos agendas **
Les Moments Musicaux de Gerberoy 2025
– Samedi 06 septembre
à 18h sous la Halle pour l’Apéro concert
à 20h à la Collégiale, Quatuor Hermès
– Dimanche 07 septembre
à 11h, Collégiale, Mâtine
à 16h, Grand Concert à la Collégiale, Philippe Cassard 10 .
Rue du Château Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France +33 3 44 46 32 20 contact@gerberoy-picardieverte.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Moments Musicaux de Gerberoy 2025 Gerberoy a été mis à jour le 2025-08-21 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de la Picardie Verte