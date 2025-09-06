Les Moments Musicaux de Gerberoy 2025 Gerberoy

Rue du Château Gerberoy Oise

Tarif : 10 – 10 – 30

Début : 2025-09-06 18:00:00

fin : 2025-09-07 22:00:00

2025-09-06

** A vos agendas **

Les Moments Musicaux de Gerberoy 2025

– Samedi 06 septembre

à 18h sous la Halle pour l’Apéro concert

à 20h à la Collégiale, Quatuor Hermès

– Dimanche 07 septembre

à 11h, Collégiale, Mâtine

à 16h, Grand Concert à la Collégiale, Philippe Cassard 10 .

Rue du Château Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France +33 3 44 46 32 20 contact@gerberoy-picardieverte.com

