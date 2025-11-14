Les Moments Musicaux Proust et la musique Hôtel L’Hermitage La Baule-Escoublac

La prochaine édition des Moments Musicaux sera consacrée à Marcel Proust et la musique. Tout au long de sa vie, l’écrivain fut un fervent amoureux de l’art musical, qu’il a sublimé dans ses écrits et célébré dans les salons de la Belle Époque.

Vendredi 14 novembre 2025

– 19h15 / 20h30 concert suivi d’un cocktail 41€

– 21h15 dîner avec les artistes 63€

Samedi 15 novembre 2025

– 11h00 master class 1 10€

– 12h15 déjeuner 63€

– 14h30 concert 25€

– 16h00 master class 2 10€

– 18h30 / 20h15 concert suivi d’un cocktail 41€

– 21h00 dîner de gala 80€

Dimanche 16 novembre 2025

– 11h00 / 12h45 déjeuner-buffet 65€

– 14h15 concert suivi d’un cocktail 42€

Ouverture de la billetterie concerts hors hébergement à partir du 30 octobre 2025.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Tél 02 40 69 15 97 e-mail hermitageresa@crea-nantes.fr www.momentsmusicaux.com .

Hôtel L’Hermitage 5 esplanade Lucien Barrière La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 46 46

