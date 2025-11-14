Les Moments Musicaux Proust et la musique Hôtel L’Hermitage La Baule-Escoublac
Les Moments Musicaux Proust et la musique Hôtel L’Hermitage La Baule-Escoublac vendredi 14 novembre 2025.
Les Moments Musicaux Proust et la musique
Hôtel L’Hermitage 5 esplanade Lucien Barrière La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16
La prochaine édition des Moments Musicaux sera consacrée à Marcel Proust et la musique. Tout au long de sa vie, l’écrivain fut un fervent amoureux de l’art musical, qu’il a sublimé dans ses écrits et célébré dans les salons de la Belle Époque.
Vendredi 14 novembre 2025
– 19h15 / 20h30 concert suivi d’un cocktail 41€
– 21h15 dîner avec les artistes 63€
Samedi 15 novembre 2025
– 11h00 master class 1 10€
– 12h15 déjeuner 63€
– 14h30 concert 25€
– 16h00 master class 2 10€
– 18h30 / 20h15 concert suivi d’un cocktail 41€
– 21h00 dîner de gala 80€
Dimanche 16 novembre 2025
– 11h00 / 12h45 déjeuner-buffet 65€
– 14h15 concert suivi d’un cocktail 42€
Ouverture de la billetterie concerts hors hébergement à partir du 30 octobre 2025.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Tél 02 40 69 15 97 e-mail hermitageresa@crea-nantes.fr www.momentsmusicaux.com .
Hôtel L’Hermitage 5 esplanade Lucien Barrière La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 46 46
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Moments Musicaux Proust et la musique La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT44