Les mômes font leur cinéma A nous le monde Zone Saint-Niel Pontivy
Les mômes font leur cinéma A nous le monde Zone Saint-Niel Pontivy samedi 14 mars 2026.
Les mômes font leur cinéma A nous le monde
Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 16:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-18
Printemps des poètes
Ciné-gouter + atelier (sur inscription)
À partir de 5 ans | Durée 40min .
Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les mômes font leur cinéma A nous le monde Pontivy a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté