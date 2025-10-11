Les Mômes font leur cinéma Sens dessus dessous Zone Saint-Niel Pontivy

Les Mômes font leur cinéma Sens dessus dessous

Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy Morbihan

Début : 2025-10-11 16:30:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11 2025-10-15

Ciné goûter suivi d’un atelier créatif* animé par Sophie de la boutique La Mallette de Sophie (*Inscriptions atelier gaelle.cinerexpontivy@gmail.com)

Goûter offert par la Biocoop

En plein cœur de la nature se trouvent des êtres vivants, qui certes n’ont pas la taille d’un humain, mais qui chacun à leur façon ont un rôle à jouer dans notre écosystème. Promenons-nous dans les bois et rencontrons au fil de ces quatre histoires des personnages aussi petits que gentils un petit gland qui apprend à marcher grâce à une communauté d’insectes ; une famille de mouches qui doit protéger sa maison, laquelle n’est autre qu’un champignon convoité par un chien et son maître ; des lièvres qui vont sauver leur peau en trompant involontairement un blaireau et enfin une petite chauve-souris curieuse qui découvre le monde (à l’endroit ?) d’une famille de petite souris. .

Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

