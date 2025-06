Les mondes engloutis du Cap Romain Esplanade Nan Red Bernières-sur-Mer 19 juillet 2025 16:00

Calvados

Les mondes engloutis du Cap Romain Esplanade Nan Red Aire de pique-nique de l’avenue du littoral (Est de la commune) Bernières-sur-Mer Calvados

Vous êtes invités à découvrir les réserves naturelles à travers l’exemple du Cap Romain. Ce site géologique a la particularité d’être situé en front de mer et de montrer des espèces marines actuelles et fossiles, notamment de remarquables colonies d’éponges jurassiques. (1km/1h30) Niveau 1

Esplanade Nan Red Aire de pique-nique de l’avenue du littoral (Est de la commune)

Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 2 31 97 30 41

English : Les mondes engloutis du Cap Romain

Discovery of nature reserves through the example of Cap Romain. This geological site has the particularity to be located in front of the sea and to show actual and fossil marine species, notably remarkable colonies of Jurassic sponges. Visit organized within the framework of the National Days of Geology.

(1km/1h30) Level 1

German : Les mondes engloutis du Cap Romain

Sie sind eingeladen, Naturschutzgebiete am Beispiel von Cap Romain kennenzulernen. Diese geologische Stätte hat die Besonderheit, dass sie direkt am Meer liegt und sowohl heutige als auch fossile Meeresbewohner zeigt, darunter bemerkenswerte Schwammkolonien aus der Jurazeit. (1km/1,5 Stunden) Niveau 1

Italiano :

Siete invitati a scoprire le riserve naturali attraverso l’esempio di Cap Romain. Questo sito geologico è unico in quanto si trova in riva al mare e contiene specie marine attuali e fossili, tra cui notevoli colonie di spugne giurassiche. (1km/1h30) Livello 1

Espanol :

Le invitamos a descubrir las reservas naturales a través del ejemplo de Cap Romain. Este yacimiento geológico tiene la particularidad de estar situado frente al mar y albergar especies marinas actuales y fósiles, entre las que destacan las colonias de esponjas del Jurásico. (1km/1h30) Nivel 1

