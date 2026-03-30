Les mondes merveilleux et imaginaires des naïfs MJC Héritan Mâcon

Les mondes merveilleux et imaginaires des naïfs

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-19

Dans le cadre de la 9ème Biennale d’Art Naïf.

Initiée en 2009, la Biennale d’Art Naïf de la Ville de Mâcon s’inscrit dans une démarche de découverte et de promotion de formes artistiques souvent méconnues.

Elle offre une visibilité précieuse aux artistes naïfs de Mâcon et met en avant la richesse de leurs créations.

Pour cette nouvelle édition, l’exposition réunit les réalisations des participants de l’atelier dessin/peinture de la MJC, des élèves du lycée Lamartine, du Point Enfants Loisirs de Mâcon ainsi que du service d’art-thérapie du C.H. de Mâcon.

Les œuvres seront présentées du 19 au 29 mai, avec une inauguration prévue le 19 mai à 18h30. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

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English : Les mondes merveilleux et imaginaires des naïfs

L’événement Les mondes merveilleux et imaginaires des naïfs Mâcon a été mis à jour le 2026-03-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès