Les Mondiales de Nantes Lieu Unique (le) Nantes

21 et 22 novembre 2025

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Le festival Les Mondiales de Nantes, imaginé par le journal quotidien numérique AOC [Analyse Opinion Critique] et le Lieu Unique, propose une chronique de l’actualité internationale. Durant deux jours et une quinzaine de rencontres et tables rondes, une quarantaine d’artistes, journalistes, responsables politiques, universitaires, etc. sont invités à se pencher avec le public; notamment sur les guerres, la mutation numérique, la condition anthropocène, le commerce mondial, la circulation des cultures et des idées. les 21 et 22 novembre 2025 Programme à venir sur lelieuunique.com

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/event_groups/les-mondiales-de-nantes-2025