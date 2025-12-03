LES MONOLOGUES DU MACHIN – COMEDIE BASTILLE Paris

LES MONOLOGUES DU MACHIN Début : 2026-04-04 à 17:00. Tarif : – euros.

LES MONOLOGUES DU MACHINTout le monde connait les célèbres monologues du vagin d’Eve Ensler, premier spectacle féministe et succès international traduit en 45 langues et joué dans le monde entier. Les monologues du machin pourraient en être le pendant masculin imaginé par Thomas Caruso Aragona. Un spectacle qui questionne sur la place de l’homme d’aujourd’hui avec humour et bienveillance.Une heure trente de rire et d’introspection où trois comédiens émouvants vous parlent du machin, cette chose approximative qui pendouille entre leurs jambes et qu’on ne nomme pas ou mal. Une comédie ludicomique qui s’adresse à toute personne en âge de se questionner sur le sexe de l’homme, véritable obsession et sujet de société permanent s’il en est. Ce spectacle, qui pourrait s’apparenter à une conférence sur le pénis tant il est précis et documenté, est un fin mélange entre humour, légèreté et profondeur.Une seule chose est sûre, après l’avoir vu, vous saurez tout sur le zizi.Une pièce de Thomas Caruso AragonaMise en scène : Thomas Caruso AragonaAvec Antonin Verhamme, Jean-Philippe Renaud, Thomas Caruso Aragona ou Clément BlouinLe public a vu et a aimé :- Quelle claque ! Un immense bravo à toute l’équipe pour cette leçon dans tous les sens du termes. D’intelligence, de finesse, d’interprétation d’humour et d’informations. Nous avons été collés au siège pendant plus d’une heure trente, accrochés au moindre mot tant tous étaient pertinents, interessants et hilarants. Ce spectacle ira très loin et je souhaite une longue vie à cette troupe. Bravo !- J’ai eu le plaisir de voir ce spectacle avec mes amis et nous avons tous été ravis. Un très grand moment de partage, de rire, d’émotion et d’instruction autour de ce machin qu’on ne connaissait pas si bien que ça finalement. Un spectacle brillant, d’une intelligence et d’une finesse rare et très bien joué par les trois comédiens. Bravo à toute l’équipe, nous avons ADORÉ !- Que dire ? Un super spectacle, une claque, une leçon (de théâtre, d’humour et de science aussi), un grand bravo. Un spectacle brillant, hilarant et remarquable que nous avons absolument adoré. Nous vous le conseillons et même plus : tout le monde DEVRAIT voir ce spectacle au moins une fois dans sa vie. Bravo !- Bravo ! Comment rire et apprendre des choses en même temps. Très très bon moment avec ce trio subtil, drôle et dynamique. Je recommande à 100 %.- Un texte jubilatoire et des comédiens EXTRA ! Pendant 90 minutes, trois hommes, trois spécimens bien différents, nous parlent du machin qu’ils ont entre les jambes, leur attribut, leur centre de commandement … Vu ainsi, on pourrait craindre du potache, du grivois, du gênant. Et pourtant… C’est fin (je parle du texte !), subtil, drôle, très drôle et puis piquant, profond (toujours le texte !), intelligent, parfois ultra touchant et évidemment culotté , mais jamais lourd. Dans une mise en scène ultra-rythmée et millimétrée, ces trois messieurs particulièrement attachants nous livrent une performance tout en nuances. On passe du sourire complice au rire franc, avec quelques détours par l’émotion et la tendresse. Derrière ce machin , on découvre l’homme, ses complexes, ses doutes, ses galères de slip, ses drames de virilité… On compatit parfois et on s’instruit. Beaucoup. Sur les hommes. Sur ce qu’ils ont dans le pantalon… et dans la tête ! Ludique, comique, jubilatoire, parfois grave, toujours juste : un vrai bon moment de théâtre en compagnie de comédiens au talent fou !

COMEDIE BASTILLE 5 RUE NICOLAS APPERT 75011 Paris 75