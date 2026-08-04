LES MONOLOGUES DU VAGIN. TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

Informations pratiques

Roques

LES MONOLOGUES DU VAGIN.

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-12 21:30:00

Date(s) :

2026-09-11

D’après la pièce culte d’Eve Ensler .Tendres, surprenants, parfois drôles, bouleversants ou révoltants, ces monologues donnent la parole aux femmes à travers une galerie de récits inspirés de témoignages réels.

Une pièce sensible et nécessaire, dès 12 ans. 7 .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 6 65 62 40 18 reservationscommesi@gmail.com

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English :

Based on Eve Ensler’s cult classic play.Tender, surprising, sometimes funny, moving, or outrageous, these monologues give women a voice through a collection of stories inspired by real-life accounts.

L’événement LES MONOLOGUES DU VAGIN. Roques a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE