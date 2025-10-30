Les monstres ! Médiathèque de Wazemmes Lille

Les monstres ! Jeudi 30 octobre, 15h00 Médiathèque de Wazemmes Nord

Sur réservation

Plongez dans l’univers fascinant des monstres lors de cet atelier organisé en partenariat avec le Musée d’Histoires Naturelles. À travers des activités ludiques et créatives, vous pourrez donner vie à vos propres monstres en dessin, sculpture ou collage, tout en apprenant des anecdotes captivantes sur ces êtres mystérieux.

Médiathèque de Wazemmes 134 Rue de l’Abbé Aerts, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 12 84 68 http://bm-lille.fr http://bibliothèques.lille

Atelier avec le Musée d’Histoire Naturelle

