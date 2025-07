Les Montgolfiades de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac

Après deux ans d’absence, les Montgolfiades font leur grand retour à Labastide-Marnhac. Le temps d’un week-end, le ciel du Quercy Blanc s’animera à nouveau avec le ballet majestueux des montgolfières.

Un cadre exceptionnel vues imprenables sur les vallons lumineux, les terres blanches et les paysages authentiques du Lot.

Une expérience unique assister à un envol collectif ou embarquer pour un vol au lever du soleil.

Un moment à partager en famille, entre amis ou même pour un événement d’entreprise.

Il sera possible d’effectuer son baptême de l’air sur réservation. .

English :

After a two-year absence, the Montgolfiades return to Labastide-Marnhac. For one weekend, the skies over Quercy Blanc will once again come alive with the majestic ballet of hot-air balloons.

An exceptional setting: breathtaking views over the luminous valleys, white earth and authentic landscapes of the Lot.

A unique experience: watch a group take-off or embark on a flight at sunrise.

A moment to share: with family, friends or even for a corporate event.

German :

Nach zwei Jahren Abwesenheit kehren die Montgolfiades nach Labastide-Marnhac zurück. Ein Wochenende lang wird der Himmel über Quercy Blanc wieder mit dem majestätischen Ballett der Heißluftballons zum Leben erweckt.

Ein außergewöhnlicher Rahmen: Atemberaubende Aussichten auf die leuchtenden Täler, das weiße Land und die authentischen Landschaften des Lot.

Ein einmaliges Erlebnis: Einem gemeinsamen Flug beiwohnen oder sich für einen Flug bei Sonnenaufgang einschiffen.

Ein Moment zum Teilen: mit der Familie, mit Freunden oder sogar für eine Firmenveranstaltung.

Italiano :

Dopo due anni di assenza, le Montgolfiadi tornano a Labastide-Marnhac. Per un fine settimana, i cieli del Quercy Blanc si animeranno nuovamente con il maestoso balletto delle mongolfiere.

Uno scenario eccezionale: viste mozzafiato sulle valli luminose, sulla terra bianca e sui paesaggi autentici del Lot.

Un’esperienza unica: assistere al decollo di un gruppo o intraprendere un volo all’alba.

Un momento da condividere: con la famiglia, gli amici o anche per un evento aziendale.

Espanol :

Tras dos años de ausencia, las Montgolfiades vuelven a Labastide-Marnhac. Durante un fin de semana, los cielos de Quercy Blanc volverán a animarse con el majestuoso ballet de los globos aerostáticos.

Un marco excepcional: vistas impresionantes sobre los valles luminosos, la tierra blanca y los paisajes auténticos del Lot.

Una experiencia única: asistir al despegue de un grupo o embarcarse en un vuelo al amanecer.

Un momento para compartir: en familia, entre amigos o incluso para un evento de empresa.

