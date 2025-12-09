Les Montier des Longchamps Une famille brestoise au service de la marine Château de Brest Brest

Les Montier des Longchamps Une famille brestoise au service de la marine

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère

Début : 2025-12-09 15:00:00

À travers la figure de Louis Montier des Longchamps, marin, ingénieur et homme de science, Philippe Jarnoux (Université de Bretagne occidentale) explore la place des techniciens de la Marine dans la transmission des savoirs et l’effervescence intellectuelle du siècle des Lumières.

Louis Montier des Longchamps meurt à 50 ans en 1771. Après avoir été écrivain puis enseigne de port, il a terminé sa carrière en tant que lieutenant de port à Brest. Marin, homme de science, de technique, homme de culture, il a laissé un superbe recueil technique inédit et inachevé Recueil de toutes sortes de machines pour la construction des vaisseaux, et tout ce qui a rapport à leurs armements dans un arsenal de marine , modèle de technicité sûre d’elle-même, mais aussi –ce qui est beaucoup plus inattendu- publié en 1751 une transcription en vers d’une pièce de théâtre de Madame de Graffigny, autrice alors très en vogue dans les milieux littéraires parisiens.

Ce marin et technicien qui s’aventure dans le théâtre parisien est un produit original d’une société militaire brestoise dont on connaît assez bien les élites mais beaucoup plus mal les cadres médians. Reconstituer son existence et l’inscrire dans son ensemble familial, c’est à la fois éclairer la vie brestoise et celle de l’arsenal mais aussi comprendre ce personnel intermédiaire de la Marine et mettre en évidence la place qu’il occupe dans les ports du XVIIIe siècle tout comme dans la transmission et la diffusion des idées et des connaissances nouvelles du siècle des Lumières.

Réservation obligatoire auprès du Musée National de la Marine, par téléphone, par mail ou en ligne .

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51

