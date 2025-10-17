Les Monument’Arles Spectacle d’ouverture Flotados , Compagnie David Moreno & Cristina Calleja Arles

Les Monument’Arles Spectacle d’ouverture Flotados , Compagnie David Moreno & Cristina Calleja

Vendredi 17 octobre 2025 de 19h30 à 20h15. Place de la République Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-17 19:30:00

fin : 2025-10-17 20:15:00

2025-10-17

Spectacle d’ouverture Musique, danse, voltige, mapping vidéo

Pour ouvrir Les Monument’Arles, la rue devient ciel et le rêve s’invite à hauteur d’étoiles…

Un piano suspendu à huit mètres, deux artistes en apesanteur, et la rue qui se transforme en rêve éveillé… Avec Flotados , la poésie prend son envol. Entre danse, voltige, musique live et projections lumineuses, une histoire d’amour s’écrit dans les airs. Ode à la beauté, à la rencontre, ce spectacle visuel et musical suspend le réel pour mieux faire vibrer nos rêves.

Récompensé par le Prix Max du Meilleur Spectacle de Rue, Flotados est une déclaration d’amour à la vie, un souffle de rêve offert aux passants, une suspension du réel pour mieux nous rappeler la beauté des liens qui nous unissent. .

Place de la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 38 32

English :

Opening show Music, dance, acrobatics, video mapping

German :

Eröffnungsshow Musik, Tanz, Voltigieren, Videomapping

Italiano :

Spettacolo di apertura Musica, danza, acrobazie, video mapping

Espanol :

Espectáculo inaugural Música, danza, acrobacias, video mapping

