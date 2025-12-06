Les Moomins débarquent au Petit Palais Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris
Les Moomins débarquent au Petit Palais Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris samedi 6 décembre 2025.
En pavillon sud, de 13h30 à 17h
Rencontre avec les Moomins
Les mascottes Moomins vous attendent pour une rencontre inoubliable
Atelier – Préparer l’hiver avec les Moomins
L’hiver peut être long dans la vallée des Moomins. Préparez-vous avec des coloriages, des dessins et autres petits jeux de l’univers Moomins.
En auditorium, de 13h30 à 17h
Projection – La Vallée des Moomins à l’heure d’hiver
Plongez dans le quotidien hivernal de la Vallée des Moomins avec la projection de plusieurs épisode de la série animée.
Conte – Le fol hiver des Moomins
Installez-vous confortablement dans votre fauteuil et écoutez un comédien vous conter quelques aventures des Moomins.
Histoire adaptée et contée par Maximilien Morgan, comédien et metteur en scène du collectif LAMA
Dans l’exposition
Visite autonome – Pyry, le flocon turbulent
Visitez en autonomie l’exposition Pekka Halonen, Un hymne à la Finlande, et découvrez dans les salles le parcours conté de Pyry, le flocon turbulent, pour les 6/10 ans.
Cet événément bénificie du soutien de l’Ambassade de Finlande et de Visit Finland.
Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :
samedi, dimanche
de 13h00 à 17h00
gratuit
Événement gratuit, en accès libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.
Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris
https://www.petitpalais.paris.fr/activites-et-evenements/weekend-moomins?date=06-12-2025