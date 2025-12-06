Les Moomins débarquent au Petit Palais Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris

En pavillon sud, de 13h30 à 17h

Rencontre avec les Moomins

Les mascottes Moomins vous attendent pour une rencontre inoubliable

Atelier – Préparer l’hiver avec les Moomins

L’hiver peut être long dans la vallée des Moomins. Préparez-vous avec des coloriages, des dessins et autres petits jeux de l’univers Moomins.

En auditorium, de 13h30 à 17h

Projection – La Vallée des Moomins à l’heure d’hiver

Plongez dans le quotidien hivernal de la Vallée des Moomins avec la projection de plusieurs épisode de la série animée.

Conte – Le fol hiver des Moomins

Installez-vous confortablement dans votre fauteuil et écoutez un comédien vous conter quelques aventures des Moomins.

Histoire adaptée et contée par Maximilien Morgan, comédien et metteur en scène du collectif LAMA

Dans l’exposition

Visite autonome – Pyry, le flocon turbulent

Visitez en autonomie l’exposition Pekka Halonen, Un hymne à la Finlande, et découvrez dans les salles le parcours conté de Pyry, le flocon turbulent, pour les 6/10 ans.

Cet événément bénificie du soutien de l’Ambassade de Finlande et de Visit Finland.

Pour leur 80e anniversaire, les Moomins débarquent au

Petit Palais pour un week-end exceptionnel. Venez à leur

rencontre et pénétrez dans leur univers. Les mascottes vous

attendent et avec elles des projections de dessins animés,

des séances de contes et un atelier coloriages 100%

Moomins. Tout pour passer un bon moment en famille et découvrir l’hiver finlandais avec vos personnages préférés et

l’exposition Pekka Halonen, Un hymne à la Finlande.

Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

samedi, dimanche

de 13h00 à 17h00

gratuit

Événement gratuit, en accès libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T14:00:00+01:00

fin : 2025-12-07T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T13:00:00+02:00_2025-12-06T17:00:00+02:00;2025-12-07T13:00:00+02:00_2025-12-07T17:00:00+02:00

Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris

https://www.petitpalais.paris.fr/activites-et-evenements/weekend-moomins?date=06-12-2025