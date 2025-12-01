Les Mordus du Manga Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris
Les Mordus du Manga Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris mercredi 31 décembre 2025.
Cet évènement fait partie de Prix des Mordus du manga 2025 – 2026
Les Mordus du Manga touchent à leur fin ! Vous avez jusqu’au 31 décembre pour voter pour votre ou vos mangas préférés.
La fête de clôture, au cours de laquelle seront révélés les titres lauréats, se tiendra Samedi 7 fevrier à 14h dans la bibliothèque Virginia Woolf.
Pour patienter jusque-là, nous vous avons préparé un grand quiz portant sur tous les titres de la sélection. Rendez-vous le Samedi 31 janvier à 15h30 pour vous affronter dans la bonne humeur !
Venez nombreux !
Venez découvrir la sélection des Mangas choisi par les bibliothécaires de Paris.
Le samedi 07 février 2026
de à
Le samedi 31 janvier 2026
de à
Le mercredi 31 décembre 2025
de à
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-31T01:00:00+01:00
fin : 2026-02-08T00:59:59+01:00
Date(s) : 2025-12-31T00:00:00+02:00_2025-12-31T23:59:00+02:00;2026-01-31T00:00:00+02:00_2026-01-31T23:59:00+02:00;2026-02-07T00:00:00+02:00_2026-02-07T23:59:00+02:00
Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris
+33156817292 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/