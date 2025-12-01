Les Mordus du Manga Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Cet évènement fait partie de Prix des Mordus du manga 2025 – 2026

Les Mordus du Manga touchent à leur fin ! Vous avez jusqu’au 31 décembre pour voter pour votre ou vos mangas préférés.

La fête de clôture, au cours de laquelle seront révélés les titres lauréats, se tiendra Samedi 7 fevrier à 14h dans la bibliothèque Virginia Woolf.

Pour patienter jusque-là, nous vous avons préparé un grand quiz portant sur tous les titres de la sélection. Rendez-vous le Samedi 31 janvier à 15h30 pour vous affronter dans la bonne humeur !

Venez nombreux !

Venez découvrir la sélection des Mangas choisi par les bibliothécaires de Paris.

Le samedi 07 février 2026

de à

Le samedi 31 janvier 2026

de à

Le mercredi 31 décembre 2025

de à

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

+33156817292 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/