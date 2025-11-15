Les mots dans les oreilles Contes et Rencontres La Maison des possibles Nyons

Les mots dans les oreilles

La Maison des possibles 16-18 rue Pierre Toesca Nyons Drôme

Début : 2025-11-15 15:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Les mots dans les oreilles , spectacle de Kala Neza dans le cadre du festival Contes et Rencontres, en partenariat avec le Carrefour des habitants

La Maison des possibles 16-18 rue Pierre Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com

English :

Les mots dans les oreilles , show by Kala Neza as part of the Contes et Rencontres festival, in partnership with the Carrefour des habitants

German :

Les mots dans les oreilles , Aufführung von Kala Neza im Rahmen des Festivals Contes et Rencontres, in Partnerschaft mit dem Carrefour des habitants

Italiano :

Les mots dans les oreilles , spettacolo di Kala Neza nell’ambito del festival Contes et Rencontres, in collaborazione con il Carrefour des habitants

Espanol :

Les mots dans les oreilles , espectáculo de Kala Neza en el marco del festival Contes et Rencontres, en colaboración con el Carrefour des habitants

L’événement Les mots dans les oreilles Nyons a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale