Les mots dans les oreilles Contes et Rencontres La Maison des possibles Nyons samedi 15 novembre 2025.
Les mots dans les oreilles
La Maison des possibles 16-18 rue Pierre Toesca Nyons Drôme
Début : 2025-11-15 15:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Les mots dans les oreilles , spectacle de Kala Neza dans le cadre du festival Contes et Rencontres, en partenariat avec le Carrefour des habitants
La Maison des possibles 16-18 rue Pierre Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com
English :
Les mots dans les oreilles , show by Kala Neza as part of the Contes et Rencontres festival, in partnership with the Carrefour des habitants
German :
Les mots dans les oreilles , Aufführung von Kala Neza im Rahmen des Festivals Contes et Rencontres, in Partnerschaft mit dem Carrefour des habitants
Italiano :
Les mots dans les oreilles , spettacolo di Kala Neza nell’ambito del festival Contes et Rencontres, in collaborazione con il Carrefour des habitants
Espanol :
Les mots dans les oreilles , espectáculo de Kala Neza en el marco del festival Contes et Rencontres, en colaboración con el Carrefour des habitants
