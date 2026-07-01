Les mots de la restauration, De Rives en Pages, Nernier

Informations pratiques

Les mots de la restauration Samedi 19 septembre, 14h00 De Rives en Pages Haute-Savoie

Places limitées, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Les mots de la restauration

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, De Rives en Pages vous invite à partager un moment de lecture, de réflexion et de dialogue autour du thème européen.

Que restaurons-nous lorsque nous restaurons un monument ? Une mémoire, une histoire, un paysage, un lien avec le vivant… À travers des textes d’auteurs, des poèmes et des extraits d’œuvres contemporaines ou classiques, nous explorerons ensemble les multiples visages de la restauration.

Parce que le patrimoine ne se limite pas aux pierres, mais qu’il vit aussi dans les mots, les récits et les émotions transmises de génération en génération, cette rencontre sera une invitation à porter un regard nouveau sur ce qui nous relie.

Patrimoine • Mémoire • Transmission

Une lecture à plusieurs voix, suivie d’un échange convivial où chacun pourra partager ses impressions et ses découvertes.

De Rives en Pages 938 route de Messery m, 74140 Nernier Nernier 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes + 33 6 63 54 21 25 http://www.derivesenpages.fr [{« type »: « email », « value »: « derivesenpages@gmail.com »}] Parking à proximité

Journées européennes du patrimoine

Ministère de la Culture