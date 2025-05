Les mots des serpents – Gîte Chateauvieux Bouvières, 7 juin 2025 20:00, Bouvières.

Drôme

Les mots des serpents Gîte Chateauvieux ChateauVieux Bouvières Drôme

Début : 2025-06-07 20:00:00

fin : 2025-06-07 22:00:00

2025-06-07

Récit ensauvagé librement adapté du roman « L’homme qui savait la langue des serpents »

Gîte Chateauvieux ChateauVieux

Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 34 55 85 alain.chambart@orange.fr

English :

Wild tale freely adapted from the novel « The Man Who Knew the Language of Serpents »

German :

Verwilderte Erzählung frei nach dem Roman « Der Mann, der die Sprache der Schlangen kannte »

Italiano :

Un racconto selvaggio liberamente tratto dal romanzo « L’uomo che conosceva il linguaggio dei serpenti »

Espanol :

Un cuento salvaje adaptación libre de la novela « El hombre que conocía el lenguaje de las serpientes »

