Les Mots d’Ouche, du 27 février au 01 mars 2026 Médiathèque Alfred Recours Conches-en-Ouche

Les Mots d’Ouche, du 27 février au 01 mars 2026
Médiathèque Alfred Recours 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche Eure
Début : 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01
Les Mots d’Ouche, festival du livre du Pays de Conches, reviennent cette année !
Un week-end pour fêter le livre sous toutes ses formes (ou presque) des rencontres, des dédicaces, des spectacles, des jeux, des ateliers, etc. Des activités, des auteurs et illustrateurs pour tous les âges.
Rejoignez-nous pour faire de cette 5è édition une belle fête ! .
Médiathèque Alfred Recours 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 26 44 mediatheque@conchesenouche.com
