Les mots doudoux Bibliothèque de Malo-les-Bains Dunkerque

Les mots doudoux Bibliothèque de Malo-les-Bains Dunkerque samedi 4 octobre 2025.

Les mots doudoux Samedi 4 octobre, 10h15 Bibliothèque de Malo-les-Bains Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:15 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T10:15 – 2025-10-04T11:30

Venez partager un moment tendre et ludique avec vos tout-petits autour de lectures d’albums et de comptines spécialement adaptées aux enfants de 0 à 3 ans.

Un temps de découverte et d’éveil au langage, rythmé par les mots, les sons et la musicalité des histoires.

Deux séances sont proposées pour votre confort : à 10h15 et à 11h.

Bibliothèque de Malo-les-Bains 48 digue de mer 59240 Dunkerque Dunkerque 59240 Malo-les-Bains Nord Hauts-de-France 03 28 26 27 23 http://www.lesbalises.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 22 22 70 »}]

Venez partager un moment tendre et ludique avec vos tout-petits autour de lectures d’albums et de comptines spécialement adaptées aux enfants de 0 à 3 ans.

Bibliothèques de Dunkerque