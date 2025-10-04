Les mots doudoux La B!b Dunkerque

Les mots doudoux Samedi 4 octobre, 10h15 La B!b Nord

Venez partager un moment tendre et ludique avec vos tout-petits autour de lectures d’albums et de comptines spécialement adaptées aux enfants de 0 à 3 ans.

Un temps de découverte et d’éveil au langage, rythmé par les mots, les sons et la musicalité des histoires.

Deux séances sont proposées pour votre confort : à 10h15 et à 11h.

La B!b 2 Rue Benjamin Morel, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328282270 https://www.lesbalises.fr Imaginé avec les habitants, cet équipement culturel ne manque pas d'attrait avec ces multiples espaces et services proposés aux usagers…

Bibliothèques de Dunkerque