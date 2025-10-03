Les mots en folie Bibliothèque André Malraux Saint-Brieuc

Les mots en folie Vendredi 3 octobre, 18h30 Bibliothèque André Malraux Côtes d’Armor

Gratuit, à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

À l’occasion de Biblis en folie et pour fêter la nouvelle saison culturelle, les bibliothèques vous convient à une soirée de jeux littéraires animée par Sarah Múnera Carteau et Fannie Cardet Melgar. On boit des mots, on ose des formules pétillantes et on se partage des bulles de lecture – création sans modération.

Bibliothèque André Malraux 44 Rue du 71ème Régiment d’Infanterie 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes d’Armor Bretagne 0296625519 https://mediathequesdelabaie.fr/

