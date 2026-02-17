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AGENDA · Nantes

Les Mots Magiques (24/10/26) Ciné théâtre Bonne Garde Nantes

samedi 24 octobre 2026 · Ciné théâtre Bonne Garde · Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Ciné théâtre Bonne Garde
Adresse
20 rue Frère Louis
Ville
Nantes

Les Mots Magiques (24/10/26) Ciné théâtre Bonne Garde Nantes Samedi 24 octobre, 14h30

Le livre qui rêve et le Cinéma Bonne Garde à Nantes s’associent pour vous présenter une semaine de films, de spectacles et bien d’autres surprises !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-24T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-24T15:30:00.000+02:00

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Ciné théâtre Bonne Garde 20 rue Frère Louis Nantes


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