AGENDA · Nantes
Les Mots Magiques (24/10/26) Ciné théâtre Bonne Garde Nantes
samedi 24 octobre 2026 · Ciné théâtre Bonne Garde · Nantes
Informations pratiques
Les Mots Magiques (24/10/26) Ciné théâtre Bonne Garde Nantes Samedi 24 octobre, 14h30
Le livre qui rêve et le Cinéma Bonne Garde à Nantes s’associent pour vous présenter une semaine de films, de spectacles et bien d’autres surprises !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-24T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-24T15:30:00.000+02:00
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Ciné théâtre Bonne Garde 20 rue Frère Louis Nantes
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