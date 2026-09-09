Les Mots Maillons : concours de grandiloquence Le Grandiloquent Melrand
dimanche 18 octobre 2026 · Le Grandiloquent · Melrand
Informations pratiques
Melrand
Les Mots Maillons : concours de grandiloquence
Le Grandiloquent Le Grand Quello Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 17:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Le principe : écrire et déclamer un discours sur le thème de son choix. La bonne humeur est de mise ! Pour concourir, nul besoin d’être orateur expérimenté. L’esprit de la rencontre est à la bienveillance. On peut aussi venir en simple spectateur et de ce fait, être membre du jury.
A 17h – Gratuit. .
Le Grandiloquent Le Grand Quello Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 07 26 43 86
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English :
L’événement Les Mots Maillons : concours de grandiloquence Melrand a été mis à jour le 2026-09-09 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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