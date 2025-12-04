Les mots modernes Concert Espace Social et Culturel Commun Maen Roch

Les mots modernes Concert

Depuis une vingtaine d’années, David Delabrosse écrit, compose et interprète un répertoire original. Dans son nouveau disque, Les mots modernes , il met en parallèle la crise de sa cinquantaine révolue et celle sans précédent que traverse l’humanité aujourd’hui, et s’interroge sur le champ d’action qui se rétrécit une fois cette barrière symbolique franchie.

Tantôt avec humour, à 51 ans, peut-on commencer le judo et remporter les JO ? parfois avec mélancolie quand, à cet âge, on peut se voir comme un vieux con ou se réjouir de sentir encore dans ses veines courir le frisson .

Tout est, en effet, affaire de nuance et l’enjeu est de trouver l’équilibre délicat dont il est question dans la chanson du même nom. Une chanson que David Delabrosse interprète d’ailleurs avec Denis Piednoir, de vingt ans son cadet, apportant une touche résolument moderne à ces mots.

Tout public

Deux concerts

– le mini concert de 40 mn, concert-sandwich venez avec votre déjeuner !

– le concert rencontre de 1h15 .

