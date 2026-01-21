Les Mots prennent le métro Bibliothèque Toni Morrison Paris

L’atelier proposé à la bibliothèque Toni Morrison sera consacrée à la métamorphose, aux jeux d’écriture autour du recueil de poésie Postillons de Marion Fayolle.

L’opération Les mots prennent le métro débute par des ateliers d’écriture en bibliothèque avant de se retrouver à la Maison des Métallos pour un temps de découverte du lieu et une rencontre avec une danseuse de la Compagnie Leïla Ka. La soirée se poursuit avec la présentation à 19h30 de deux pièces dansées, Pode Ser et C’est toi qu’on adore (durée 1h). Entre combat intérieur et pulsion de vie, ces deux œuvres, interprétées respectivement en solo puis en duo, révèlent la puissance de la résistance et de l’espoir et la vitalité des corps en mouvement.

L’inscription est valable à la fois pour l’atelier d’écriture et pour le spectacle.

Plus d’information sur le spectacle : https://www.maisondesmetallos.paris/pode-ser-c-est-toi-qu-on-adore-leila-ka

Bibliothèques participantes : Bibliothèque Marguerite Audoux (3e) – Médiathèque Françoise Sagan (10e)

Bibliothèque Toni Morrison (11e) – Bibliothèque Italie (13e)

Inscription à partir du 3 mars

Ateliers d’écriture en bibliothèque suivis d’une rencontre-spectacle à la Maison des Métallos

Le samedi 28 mars 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

réservation par mail

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T15:00:00+02:00_2026-03-28T17:00:00+02:00

Bibliothèque Toni Morrison 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris

+33155283015 bibliotheque.toni-morrison@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.toni.morrison https://www.facebook.com/bibliotheque.toni.morrison



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Toni Morrison et trouvez le meilleur itinéraire

