LES MOTS QU’ON NE ME DIT PAS – LES MOTS QU ON NE ME DIT PAS – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

LES MOTS QU’ON NE ME DIT PAS – LES MOTS QU ON NE ME DIT PAS Début : 2026-05-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Tiré du livre de Véronique Poulain, le spectacle reprend le récit intime, plein d’humour et d’une sincérité désarmante de l’autrice, qui raconte son expérience d’enfant CODA (enfant entendant·e né·e de parents sourds). A travers son histoire, c’est également celle d’une double culture et d’un double parcours initiatique : celui d’une maman sourde confrontée à son enfant entendante et celui de cette enfant confrontée au monde du silence. Ce spectacle bilingue nous dévoile les bases de plusieurs lexiques inter-culturels : ABCDaire et B-A-BA de la communication non-verbale, FALC, histoire de la construction et de la reconnaissance de la LSF. Après une formation d’acteur au CNR de Bordeaux et à l’École de la Comédie de Saint-Étienne, Eric Massé fonde la Compagnie des Lumas avec Angélique Clairand en 2000 avec qui il codirige désormais le Théâtre du Point du Jour à Lyon. Tous deux ont œuvré à la mise en place de projets bilingues puis d’un pôle de création en Langue des signes qui constitue un axe important de leur projet.Spectacle bilingue LSF / FrançaisTarif BA partir de 8 ans1h05

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74