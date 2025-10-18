Les mots salés présentation de la sélection 2025/2026 Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Les mots salés présentation de la sélection 2025/2026

Médiathèque Le Traict d'Encre Le Croisic samedi 18 octobre 2025.

Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Même principe, nouveau nom le Prix des lecteurs devient Les mots salés !

Découvrez les 6 livres sélectionnés cette année lors d’une présentation conviviale et rythmée.

Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Sur inscription. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

