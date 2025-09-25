LES MOTS SILLON SCÈNE OUVERTE AUX LECTURES Marvejols

LES MOTS SILLON SCÈNE OUVERTE AUX LECTURES Marvejols jeudi 25 septembre 2025.

LES MOTS SILLON SCÈNE OUVERTE AUX LECTURES

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 20:00:00

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

La scène ouverte aux lectures du Sillon Lauzé redémarre, elle aussi, jeudi 25 septembre, dès 20h30… Vous pourrez y partager à haute et intelligible voix, avec ou sans micro toutes sortes de textes que vous en soyez l’auteur.e ou que vous souhaitiez simplement partager les lectures que vous aimez, dans l’ambiance chaleureuse et conviviale de notre café associatif préféré !

Bien sûr, vous serez également les bienvenu.e.s pour simplement profiter de la soirée et écouter les lectures et autres improvisations, en sirotant un verre dans une ambiance agréable et cosy… Vous pourrez également en profiter pour découvrir (et pourquoi pas acquérir à prix libre) le recueil des ateliers d’écriture du Sillon Lauzé ! .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

English :

The Sillon Lauzé open stage for readings is also back in action, on Thursday September 25, from 8.30pm? Here, you’ll be able to share aloud and intelligibly, with or without a microphone all kinds of texts, whether you’re the author or simply want to share the readings you love, in the warm and friendly atmosphere of our favorite café associatif!

German :

Die offene Bühne für Lesungen im Sillon Lauzé beginnt am Donnerstag, den 25. September, ab 20.30 Uhr wieder Hier können Sie laut und deutlich, mit oder ohne Mikrofon, alle Arten von Texten vortragen, egal ob Sie der Autor oder die Autorin sind oder einfach nur Ihre Lieblingslektüre teilen möchten, in der herzlichen und geselligen Atmosphäre unseres Lieblingscafés!

Italiano :

Giovedì 25 settembre, a partire dalle 20.30, riparte anche il palco aperto alle letture del Sillon Lauzé? Potrete condividere tutti i tipi di testi, ad alta voce e in modo comprensibile, con o senza microfono, sia che siate gli autori o che vogliate semplicemente condividere le letture che amate, nell’atmosfera calda e amichevole del nostro caffè comunitario preferito!

Espanol :

El jueves 25 de septiembre, a partir de las 20.30 h, se reanuda el escenario abierto a la lectura de Sillon Lauzé.. Podrá compartir todo tipo de textos -en voz alta e inteligible, con o sin micrófono-, tanto si es usted el autor como si sólo desea compartir las lecturas que le gustan, ¡en el ambiente cálido y acogedor de nuestro café comunitario favorito!

L’événement LES MOTS SILLON SCÈNE OUVERTE AUX LECTURES Marvejols a été mis à jour le 2025-09-08 par 48-OT Gévaudan Destination