LES MOTS SILLON SCÈNE OUVERTE AUX LECTURES Marvejols

LES MOTS SILLON SCÈNE OUVERTE AUX LECTURES

PONT-PESSIL Marvejols Lozère

La scène ouverte aux lectures du café culturel associatif de Marvejols se tiendra jeudi 29 janvier 2026, à partir de 20h00… Vous pourrez y partager à haute et intelligible voix, avec ou sans micro toutes sortes de textes que vous en soyez l’auteur.e ou que vous souhaitiez simplement partager les lectures que vous aimez, dans l’ambiance chaleureuse et conviviale de notre café associatif préféré !

Bien sûr, vous serez également les bienvenu.e.s pour simplement profiter de la soirée et écouter les lectures et autres improvisations, en sirotant un verre dans une ambiance agréable et cosy… Vous pourrez également en profiter pour découvrir (et pourquoi pas acquérir à prix libre) le recueil des ateliers d’écriture du Sillon Lauzé ! .

PONT-PESSIL Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

English :

The open stage for readings at Marvejols?s café culturel associatif will be held on Thursday, January 29, 2026, from 8:00 pm? You’ll be able to share all kinds of texts ? aloud and intelligibly, with or without a microphone ? whether you’re the author or just want to share the readings you love, in the warm and friendly atmosphere of our café associatif

