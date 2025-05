LES MOTS SILLON SCÈNE OUVERTE – Marvejols, 5 juin 2025 20:00, Marvejols.

Lozère

LES MOTS SILLON SCÈNE OUVERTE PONT-PESSIL Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : 2025-06-05

Début : 2025-06-05 20:00:00

fin : 2025-06-05 23:30:00

Date(s) :

2025-06-05

La prochaine scène ouverte aux lectures du Sillon Lauzé aura lieu jeudi 05 juin… Vous pourrez y partager à haute et intelligible voix, avec ou sans micro toutes sortes de textes que vous en soyez l’auteur.e ou que vous souhaitiez simplement partager les lectures que vous aimez, dans l’ambiance chaleureuse et conviviale de notre café associatif préféré ! Pour cette dernière scène ouverte de la saison, les bénévoles du café culturel associatif de Marvejols proposent le thème “Se raconter sans se dévoiler“ afin de faire écho à l’exposition du même nom que vous avez pu découvrir sur les murs du Sillon Lauzé depuis le début du mois d’Avril et qui s’achèvera ce soir-là..

Bien sûr, vous serez également les bienvenu.e.s pour simplement profiter de la soirée et écouter les lectures et autres improvisations, en sirotant un verre dans une ambiance agréable et cosy… Vous pourrez également en profiter pour découvrir (et pourquoi pas acquérir à prix libre) le recueil des ateliers d’écriture du Sillon Lauzé ! .

PONT-PESSIL

Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

English :

The next Sillon Lauzé open stage for readings will take place on Thursday June 05? You’ll be able to share all kinds of texts ? aloud and intelligibly, with or without a microphone ? whether you’re the author or just want to share the readings you love, in the warm and friendly atmosphere of our favorite café associatif! For this last open stage of

German :

Die nächste offene Bühne für Lesungen im Sillon Lauzé findet am Donnerstag, den 05. Juni statt Hier können Sie laut und deutlich, mit oder ohne Mikrofon, alle Arten von Texten vortragen, egal ob Sie der Autor oder die Autorin sind oder einfach nur die Lesungen, die Sie mögen, in der herzlichen und geselligen Atmosphäre unseres Lieblingscafés teilen möchten Für diese letzte offene Bühne in

Italiano :

La prossima tappa aperta delle letture di Sillon Lauzé avrà luogo giovedì 5 giugno? Potrete condividere tutti i tipi di testi, ad alta voce e in modo comprensibile, con o senza microfono, sia che siate autori o che vogliate semplicemente condividere le letture che amate, nell’atmosfera calda e amichevole del nostro caffè comunitario preferito! Per questa fase finale aperta di

Espanol :

La próxima etapa abierta de las lecturas de Sillon Lauzé tendrá lugar el jueves 05 de junio? Podrá compartir todo tipo de textos, en voz alta e inteligible, con o sin micrófono, tanto si es usted el autor como si sólo desea compartir las lecturas que más le gustan, en el ambiente cálido y acogedor de nuestro café comunitario favorito Para esta última fase abierta de

