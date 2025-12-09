Les mots vagabonds Espace Fayolle Guéret

Les mots vagabonds

Un événement littéraire et théâtral…

La compagnie La présidente a eu 19 nous propose une nouvelle expérience rencontrer un auteur,

Samuel Gallet, partager avec lui et découvrir une mise en espace de ses textes. Les Mots Vagabonds n’ont pas la prétention de changer le Monde mais simplement d’offrir la possibilité de découvrir des autrices et auteurs contemporains, d’attiser notre curiosité , de nous sentir concernés par ces textes car ils parlent d’aujourd’hui, de nous.

En présence de l’auteur.

Jauge limitée, réservation conseillée.

Distribution Laurianne Baudouin, Jean François

Bourinet, Julien Defaye, Nicolas Gautreau .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

