Les mouches du Comte Château Grignan

Les mouches du Comte Château Grignan samedi 18 octobre 2025.

Les mouches du Comte

Château 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-11-02 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Activité famille dès 7 ans

-

En pleine affaire des poisons, la comtesse de Grignan tombe malade. Très inquiet le comte de Grignan fait appel aux mouches les hommes du lieutenant général de police de Paris afin de mener l’enquête. À vous de jouer !

.

Château 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

Family activity from age 7

-

In the midst of the poisons affair, the Comtesse de Grignan falls ill. The worried Comte de Grignan calls in the flies the men of the Lieutenant General of Police from Paris to investigate. It’s up to you!

German :

Familienaktivität ab 7 Jahren

-

Mitten in der Giftaffäre wird die Gräfin von Grignan krank. Der Graf von Grignan ist sehr besorgt und ruft die Fliegen die Männer des Polizei-Generalleutnants aus Paris an, um die Ermittlungen zu übernehmen. Jetzt sind Sie dran!

Italiano :

Attività in famiglia a partire dai 7 anni

-

Nel bel mezzo dell’affare dei veleni, la contessa de Grignan si ammala. Il conte de Grignan, preoccupato, chiama da Parigi le mosche , gli uomini del tenente generale di polizia, per indagare. Tocca a voi!

Espanol :

Actividad familiar a partir de los 7 años

-

En pleno asunto de los venenos, la condesa de Grignan cae enferma. El conde de Grignan, preocupado, llama a las moscas -los hombres del teniente general de policía- de París para que investiguen. ¡Te toca a ti!

L’événement Les mouches du Comte Grignan a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes