Les Mouches qui miaulent Kerouspic Cavan

Les Mouches qui miaulent

Kerouspic Centre de découverte du son Cavan Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 22:30:00

2025-11-07

Kanaouennoù a cappella liesyezhek ar bed

3 trégoroises qui vous emmèneront dans une balade sonore des plaines des Balkans aux tempêtes bretonnes, en passant par les montagnes d’Afrique du Nord ,

Chants traditionnels polyphoniques,

percussions corporelles

Ouvrez grand vos ailes et vos oreilles ! .

Kerouspic Centre de découverte du son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99

