Les Mouches qui miaulent Kerouspic Cavan

Les Mouches qui miaulent
Kerouspic Centre de découverte du son Cavan Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07 22:30:00
2025-11-07
Kanaouennoù a cappella liesyezhek ar bed
3 trégoroises qui vous emmèneront dans une balade sonore des plaines des Balkans aux tempêtes bretonnes, en passant par les montagnes d’Afrique du Nord ,
Chants traditionnels polyphoniques,
percussions corporelles
Ouvrez grand vos ailes et vos oreilles ! .
Kerouspic Centre de découverte du son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99
