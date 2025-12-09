Les mouches qui miaulent Brasserie Kérampont Lannion
Les mouches qui miaulent
Brasserie Kérampont 2 hent koz montroulez Lannion Côtes-d’Armor
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-09 20:00:00
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-09
Une balade sonore qui vous transportera des plaines bulgares aux tempêtes bretonnes en passant par les montagnes d’Afrique du Nord. Ouvrez grand vos ailes et vos oreilles .
Brasserie Kérampont 2 hent koz montroulez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
