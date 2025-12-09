Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les mouches qui miaulent Brasserie Kérampont Lannion

Les mouches qui miaulent Brasserie Kérampont Lannion mardi 9 décembre 2025.

Les mouches qui miaulent

Brasserie Kérampont 2 hent koz montroulez Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09 20:00:00
fin : 2025-12-09

Date(s) :
2025-12-09

Une balade sonore qui vous transportera des plaines bulgares aux tempêtes bretonnes en passant par les montagnes d’Afrique du Nord. Ouvrez grand vos ailes et vos oreilles   .

Brasserie Kérampont 2 hent koz montroulez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les mouches qui miaulent Lannion a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose